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Medya

TVnet, 'algı yönetiminde deneyim sahibi' editör arıyor

21 Ocak 2021 18:44

İktidara yakınlığıyla bilinen TVnet, profesyonel sosyal medya platformu LinkedIn’de 'editör'lük için verdiği iş ilanında aranan nitelikler arasında, "algı yönetimi konularında deneyim sahibi" maddesini ekledi. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya Grubu bünyesindeki TVnet, profesyonel iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'den 'Dijital Yapımlar' departmanında çalışmak üzere editör ilanı verdi.

 İlanda, üniversitenin ilgili bölümlerinden mezunluk, mesleki deneyim, dil, iletişim becerileri şartı dışında "İtibar ve algı yönetimi konularında deneyim sahibi" şartı da arandı. 

İlanda yer alan 'algı yönetimi deneyimi' şartı, sosyal medya kullancılarının dikkatini çekti. 

 

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