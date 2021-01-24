T24 Yıllık | Sema Kaygusuz yazdı: Acıyla öğrenmek

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için yazar Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Metafizik bir ceza

…Kendi bedeninde kozmik yalnızlığa terk edilen insan, kırılganlığıyla yüzleşmeyi bırakıp göklerde ve yerde muhatap arıyor şimdi. Birçokları Tanrı’nın bir cezası olarak niteliyor salgını. Yeryüzünden gelmiş geçmiş kinci, intikamcı, yasa koyan bütün tanrılar gündelik dilde tekrar ortaya çıktı. İlginçtir ki mitolojide salgın tanrılarının çoğunun aynı zamanda savaşçı niteliği var. Görünmez düşmanın görünen düşmanla simgeselleşmesi gibi, hastalıkla tanrının azabı tek imgede dolaşık hale gelmiş.

Örneğin Reseph, Mısır Mitolojisinde salgın hastalıklarla ilişkilendirilen bir tanrı. Başta veba olmak üzere kitlesel ölümlere sebep olan salgınlar onun eseri. Vaktiyle savaş aletlerini de onun öğrettiğine inanılırmış. Nasıl kan döküleceğini öğreten Reseph’in, salgın hastalıklardan da sorumlu olması oldukça manidar. Apollon daha fena, bu müzik ve sanat tanrısı aynı zamanda salgın hastalıkların da tanrısı sayılırmış. Kimi mitlerde acımasızlığıyla bilinen Apollon, Truva’ya getirdiği veba salgınıyla da tanınıyor. Çin’deki salgın hastalıkların tanrısı Wen Shen ise işlediği suçlardan ötürü insanlığı cezalandırmak için hastalıkları yeryüzünde serbest bırakırmış. Kitlesel imhanın illaki mutlak bir nedeni olmalı çünkü. Aztek Mitolojisinde salgın hastalıklarla ilişkilendirilen, elinde silahla tasvir edilen Xipe Totek, cezalandırıcı olarak görülmekteymiş. Moğol Mitolojisindeyse Bogomo Han var. Tanrılara saygı göstermeyen halkını hastalıktan kırıp geçirirmiş. Sözün özü, eski zamanların tanrıları, sadakatsizlikleri yüzünden halkına ölüm emri vermiş.

Buradan bakarsak, cinler periler gibi doğada bulunmayan, teolojide cansız ve ruhsuz addedilen Azrail gibi iş gören, canlı konağı olmadığı zaman çoğalamayan, yer yer bilgisayar virüsünü andıran, çoğu zaman doğa dışı bir varlıkmış gibi anlatılan Covid-19, kökleri göğe uzanan karanlık bir tanrıya benzemiyor mu hâlâ?"

T24 Yıllık ana bayiler, D&R ve internette

İllüstrasyon: Selçuk Demirel, @demirelselcuk