T24 Yıllık | Prof. Dr. Türkay Demir yazdı: Ne ki olmuş idi, olacak idi

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Prof. Dr. Türkay Demir'in kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Eski Ahit’in Ecclesiastes babında Süleyman peygambere atfedilen şu sözler var: Önce ne olduysa, yine olacak / Önce ne yapıldıysa yine yapılacak / Güneşin altında yeni bir şey yok.

Başlıktaki sözlerse ilk mısranın çok yıllar öncesinden aklımda kalmış olan bir çevirisi. Çok daha güzel ve etkileyici olan bu çeviriyi nerede okuduğumu hatırlayamıyorum, ne yazık ki bu şekliyle arandığında internetten bulunamıyor. Ama bu eski metinde söylenmek istenen şey iki çeviride de anlaşılıyor: Güneşin altında yeni bir şey olmadığı, yeni bir söz söylenmediği.

Öte yandan bir de bunun tersini, her şeyin sürekli değişip yenilendiğini söyleyen, Heraklit’in meşhur “Her şey akar” (Panta rhei) deyişi var. Heraklit “Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz” demişti. Hem ırmak sürekli akmakta ve değişmektedir hem de suda yeniden yıkanan kişi artık aynı kişi değildir.

Galiba yerine göre her ikisi de doğru. İnsanı ve dünyayı anlamakta bu kadar zorlanmamızın nedenlerinden biri de böylesi bilgece sözlerin ve aforizmaların birçoğunun tam tersinin de pekâlâ aynı derecede doğru olması değil mi zaten?"

İllüstrasyon: Selçuk Demirel, @demirelselcuk

Demir'in, yazısının devamı ‘T24 Yıllık’ta. T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.