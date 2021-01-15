T24 Yıllık | Murat Yetkin yazdı: ABD ile ilişkiler ekonomi ve iç politikayı da etkileyecek

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için gazeteci Murat Yetkin'in kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Biden 77 yaşında aday olduğunda (şimdi 78) çoğu kişi pek şans tanımıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Trump’ın kaybetmesine neden olan asli etken, Biden’ın vaatlerinin çok çekici olması değildi. Asli etken Trump’ın Koronavirüs salgınını umursamayan, halkın endişelerini “çamaşır suyu iğnesi olun” gibi laubaliliklerle alaya alan, dünyanın en büyük ekonomik gücünü pandemiyle başa çıkmakta en başarısız ülke haline düşüren hak ve hukuk tanımazlığı oldu. Biden’ı Koronavirüs getirdi diyemeyiz ama Trump’ı Koronavirüs götürdü.

Erdoğan 2019’dan itibaren ABD’ye gönderdiği ve hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlarla hem de devlet kurumlarıyla özel irtibat kuran gayrı resmî elçiler aracılığıyla 2020 yazında bunun farkına varmaya başladı. Trump kaybedebilirdi, Biden kazanabilirdi ve bu ihtimale göre senaryo üretilmesi zorunluydu.

Biden şahsi ilişkilere değil, eski usul kurumsal ilişkilere önem veren bir kişi. Bu Erdoğan’ın işini zorlaştırabilecek bir unsur. Sonra, Biden da Demokratik Parti yönetimi de Trump’ın hiç aldırmadığı hatta alaya aldığı demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü gibi konuları önemsiyor. Üçüncüsü, biraz önce bahsettiğimiz gibi, onlarca yıl Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde çalışmış bir siyasetçi olarak, Türkiye’yi, Rusya’yı, Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa’yı yakından tanıyor; yani Trump gibi kandırmak mümkün değil..."

Yetkin’in ’ABD ile ilişkiler ekonomi ve iç politikayı da etkileyecek’ başlıklı yazısının devamı ‘T24 Yıllık’ta.

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

T24 Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

Çizgi: Tan Oral