T24 Yıllık | Mine Söğüt yazdı: Bu şehri terk etmeyeceğim

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Mine Söğüt'ün kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

“Ne sayıklıyorsun yine Musa?”

“Ne sayıklıyorum Haydar Abi?”

“Şairrrrr köpek... Ölmedin yine dirildin di mi?” “Dirildim Efsun Abla”

“Ablan kurban olsun sana!”

Ablam kurban olur mu bana? Olmuyor. Yüz yaşındaki, bin yaşındaki, dünyanın yaşındaki Efsun Abla’dan hiç bir şey olmuyor. Bacakları kesik Efsun Abla’nın. Sigaradan diyor soranlara ama ben biliyorum kendisi kesmiş. Birkaç yıl önce. Genç kocası artık onu adamlara satmasın diye. Ama bacakları olmayan ve adamlara satılmayan yaşlı bir kadını kocasının sokağa atacak kadar gaddar olacağını hesaplayamamış.

“Hesaplayamadım be Musa”.

Hesapla be Efsun Abla. Bir şeyi de hesapla şu hayatta. Mesela sana âşık olabileceğimi hesapla. Evet bacakları olmayan ve yaşı yaşımın iki katı olan zargana gibi zayıf ve yarı kaçık bir kadına aşık olabilirim ben. Hani şair diyor ya entarisi sıyrılmış hafiften... Entarin sıyrılıyor hafiften, içinde bir kötülük yok biliyorum, ama benim var Efsun Abla... Benim içim sana fena...

Haydar Abi aklımdan geçenleri okur gibi bakıyor bir bana bir Efsun Abla’ya. Üzülüyor. Bir bana bir Efsun Abla’ya. Ama ona kim üzülecek? Onun hikayesi hepimizden beter..."

İllüstrasyon: M. K. Perker

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