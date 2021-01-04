T24 Yıllık | Mehmet Y. Yılmaz yazdı: Muhalefetin demokratlık sınavından geçme yılı

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Mehmet Y. Yılmaz'ın kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Winnie The Pooh, Alan Alexander Milne’nin, oğlu Robin’e anlatmak için kurguladığı öykülerden oluşuyor. Doğum tarihi, Robin’e ilk oyuncak ayının alındığı 1921 yılbaşı olarak kabul edilse de ilk öyküler 1924’ten sonra yazıya geçirildi. Ayı Winnie ile tanışmama neden olan kişi, kolayca tahmin edeceğiniz gibi kızım Yasemin olmuştu. Aradan onlarca yıl geçti, Yasemin büyüdü, artık benden daha çok şey biliyor ama rastladıkça Winnie’nin maceralarını televizyonda hâlâ izliyorum. Sizler için son derece lüzumsuz sayılabilecek bu bilgiyi yazmamın nedeni Ayı Winnie ile aynı düzenin kurbanlarına dönüşmüş olmamız.

Winnie The Pooh, bugün dünyanın önemli bölümüne egemen olan otokratların kurbanlarından biridir, bilmiyorum daha önce dikkatinizi çekmiş miydi? Öykülerden yola çıkılarak yapılan çizgi filmi yasaklayan ülkelerden biri Çin! Sebebi, Winnie’nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzemesi. Winnie, af edersiniz biraz kalın kafalı bir karakter ve koskoca Şi’ye benziyor olması, kabul edilemez elbette. Bitmedi: Dizi, Avrupa’da diktatör olmaya özenen popülist otokratın yönettiği Polonya’da da yasaklandı. Sebebi, Winnie karakterinin pantolon giymediği için ‘çift cinsiyetli’ gibi görünmesi..."

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

T24 Yıllık | Türkiye'de ilk ve tek: 70 yazar, sanatçı ve çizer buluştu