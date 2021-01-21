T24 Yıllık | Faruk Bildirici yazdı: Kaderi siyasi iktidarla bütünleşen medya komada

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Turgut Özal’ın kendisine yakın iş insanları aracılığıyla medyayı kontrol altına alma planı Asil Nadir’in Polly Peck şirketi hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanması ve iflas etmesi üzerine çöktü. Ama Turgut Özal’dan daha güçlü sayısal çoğunlukla iktidara gelen ve Cumhuriyet döneminin kesintisiz en uzun süreli Başbakan ve Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan ise onun hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

AKP, 2002’de iktidara geldiğinde basın artık medyaya dönüşmüştü. Gazete ve dergilere özel radyo ve televizyonlar eklenmiş; dijital mecralarda yayıncılık başlamış; Babıali’deki binalardan İkitelli’deki plazalara geçilmişti.

Medyanın mülkiyet yapısındaki dönüşüm tamamlanmış, sadece yayıncılıkla ilgilenen basın patronu kalmamıştı. Ne Erol Simavi vardı artık medyada ne de Karacan ve Ilıcak aileleri. Gazetecilikten gelen basın patronlarının yerini medya grupları ve büyük holdingler almıştı.

Fakat medya patronları, daha zengin ve daha büyük şirketlere sahip olsalar da siyasi iktidar karşısında Erol Simavi gibi salt yayıncılıkta faaliyet gösteren basın patronları kadar güçlü değillerdi. ‘Yumuşak karınları’ daha genişti; holding bünyesinde çok sayıda şirket olması, onları siyasi iktidarın darbelerine açık hale getiriyordu. Siyasi iktidarın medya kuruluşlarına karşı kullanacağı silah sayısının çeşitlenmesine yol açıyordu.

Nitekim Erdoğan iktidarı, gazete kâğıdının ya da matbaa mürekkebinin fiyatıyla uğraşmadı; önce TMSF’yi kullandı. 2001’de yaşanan büyük ekonomik kriz, medya patronlarını ve şirketlerini de etkilemiş, AKP’nin bu silahı kullanmasına uygun bir zemin yaratmıştı. “Birçok medya sahibi, krizde batan bankaları nedeniyle medya sektöründen çekilmiş, yeni medya sahipleri medya sektörüne girmiş, böylece medya alanında bir dönüm noktası yaşanmıştı.”

İllüstrasyon: Selçuk Demirel, @demirelselcuk