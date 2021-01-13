T24 Yıllık | Doç. Dr. Oytun Okan Şenel yazdı: Köpek beni ısırdı; oysa köpek kısırdı?

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Doç. Dr. Oytun Okan Şenel'in kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Ekolojik dengenin ne anlama geldiğini anlayabilmeye çok yaklaştığımız bir dönemde, on bin yıldan daha fazla bir zaman önce evcilleştirerek kendimize bağımlı kıldığımız bir tür olan köpeklerin doğada avlanarak yaşamını sürdürebileceğini zannetmek en iyi niyetli yorumla ‘saflık’ olacaktır. İnsanın olduğu her yerde köpeğin de var olacağı, bir bölgedeki kaynaklardan yararlanan herhangi bir hayvan popülasyonunun tamamen ortadan kaldırıldığı durumlarda dahi gıda ve barınma olanakları gibi kaynakların, çevredeki diğer hayvan gruplarını vakum etkisi ile oraya çekeceği bilimsel olarak ortaya konulmuş bir fenomendir.



Kısırlaştırma, ‘mizacı ve sağlık durumu bilinen ve düzenli olarak izlenen’ şehir hayvanlarının, nüfuslarının artmaması da güvence altına alınarak bir muhitte ‘serbest’ ama ‘gözetim altında’ yaşamalarının başlangıç basamağıdır; bir başka ifadeyle farklı türlerin bir arada yaşama kültürünün, tarafların -görece- daha az kayba uğrayacağı orta yoludur. Sokakta yaşayan köpeğin varlığını onurlandırmaktan imtina eden insanoğlunun egosu bunun gibi daha insancıl seçenekleri değil de, o köpeği ‘buharlaştırmayı’ tercih edecek ve hatta bunu kendisinde hak görecek kadar keskin kalmakta direndiği sürece, kıyamet saatinin istikrarlı ilerleyişi hep sürecektir."

Fotoğraf: T24'ün Hulki'si, @hulkibey

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.