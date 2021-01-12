T24 Yıllık | Candan Yıldız yazdı: HDP ve reel politik; kaç ihtimal daha var?

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için T24 Yazı İşleri Müdürü Candan Yıldız'ın kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Kendisini Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin öznesi olarak konumlandıran HDP siyasetinin Diyarbakır’a sıkıştırılmasına dönük bütün iç ve dış girişimler her ne kadar HDP gövdesinin direnciyle karşılaşsa da, Kürtlerin özgün sorunları ve talepleri HDP’nin de zor alanı.

T24 Yıllık’ın bir önceki sayısında, “HDP’ye yönelik siyasi tasfiye sürecinin nasıl sonuçlanacağı belli değil. Tabii ki Suriye’nin kuzeyindeki tüm gelişmeler Kürt sorununu yakından belirleyecek. Ancak HDP’deki genel eğilim, sistem içi kalmaktan yana. Parti yönetiminde demokratik, barışçı ve meşru siyaset çizgisinden ayrılmadan yapılacak bir mücadele eğilimi ağır basıyor” diye yazmıştım.

Siyasetin altından bir yıllık su aksa da değişimin hızlı olduğu bu coğrafyada bazı şeylerin konvansiyonel siyasi refleksler gereği aynı kaldığını da vurgulamak gerekiyor.

HEP’den HDP’ye siyasi sürecin değişmeyenlerini sıralarsak; son bir yılda 31 Mart yerel seçimlerinde 8’i büyükşehir olmak üzere 65 belediye kazanan HDP’nin atanan kayyımlar nedeniyle elinde sadece 6 belediye kaldı. 67 olan milletvekili sayısı da belediye başkanlığı adaylığı, vekilliklerin düşürülmesi, istifalar ve ihraçlarla 56’ya düştü. İl ve ilçe, genel merkez düzeyinde tutuklamalar 2020’de de devam etti.

Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle gönderilen fezleke sayısı, etkisi tartışılan Meclis’e gelmeye devam etti. Kasım 2020 tarihi itibarıyla 27. dönemde TBMM’ye gönderilen toplam 1101 fezlekenin 772’si HDP’li milletvekillerine ait.

HDP’yi ‘öcüleştirme’, ‘suçlu’ göstermenin düzeyi “haşere itlafı” söylemine kadar vardırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “HDP/ PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür” sözleri için ‘sükût ikrardandır’la bile yetinmedi, “Zehirli haşeratla mücadele milli haysiyete muhteşem hizmettir” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’li vekillere dönük söylediği “Haysiyetsizler” üslubuna da sahip çıktı. İttifak içinde ‘iç’ ittifak diyelim..."

Çizgi: Tan Oral

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

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