T24 yazarı Zeynel Lüle: 12 yıldır Türkiye'de yaşayan, 38 yıldan beri evli olduğum 65 yaşındaki Fransız eşim Kristina hâlâ vatandaş ve aşı olamadı

T24 yazarı gazeteci Zeynel Lüle, 12 yıldan beri Türkiye'de yaşayan, 38 yıldan beri evli olduğu 65 yaşındaki eşi Kristina Lüle'nin hâlâ aşı olmadığını duyurdu.

İran'dan 20 gün önce gelen, ikâmeti verilen ve Koronavirüs aşısı olan Peri Şahbaz'ın haberini sosyal medya hesabından alıntılayan Lüle, "Bakar mısın? 12 yıldan beri Türkiye'de yaşayan, 38 yıldan beri evli olduğum, Türk vatandaşı iki kızımın annesi, Fransız uyruklu eşim. Hem de 65 yaşında... hala aşı olamadı, hala vatandaş olamadı" ifadesini kullandı.

Lüle paylaşımına, Sağlık Bakanlığı'nı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da etiketledi.

TIKLAYIN | İran'dan 20 gün önce geldi: Hem ikametimi verdiler, hem de aşı oldum, ülkemin yapmadığını yaptılar