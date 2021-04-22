İran'dan 20 gün önce geldi: Hem ikametimi verdiler, hem de aşı oldum, ülkemin yapmadığını yaptılar

İran'da yaşayan 69 yaşındaki Peri Şahbaz, Koronavirüs salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadığı için geldiği Türkiye'de 20 gün içinde Covid-19 aşısı yaptırdı. Peri Şahbaz, "20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi.

Peri Şahbaz, İran'da pandemi sürecinde evinden hiç çıkamadığını, tüm ihtiyaçlarını orada yaşayan diğer oğlunun karşıladığını söyledi.



İran'da vakaların çok arttığını ve aşılama sayısının az olduğunu aktaran Şahbaz, Alanya'da yaşayan ve burada müzik öğretmenliği yapan diğer oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldiğini kaydetti.

"Benim ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar"

Burada Türkiye'nin aldığı tedbirlere hayran kaldığını ve gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlatan Şahbaz, tüm yetkililere teşekkür etti.

Salgın sürecinde dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Peri Şahbaz, "İran'da hâlâ sağlık çalışanları dahi aşı olmadı. Halkın aşılanması neredeyse 1 sene sürecek. Ben evden çıkmam gerektiğine karar verdim. 1 senedir evdeyim ve depresyona girmeye başladığımı fark ettim, Türkiye'ye geldim. 20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi. (DHA)