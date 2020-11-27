T24'ün 230 haberine erişim engeli getirildi!

T24 Haber Merkezi

Erişim Sağlayıcıları Birliği, "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından T24'te yer alan 230 habere erişim engeli getirdi. Erişim engeli getirilen haberler arasında Fahrettin Altun'un vakıflara ait araziye yaptırdığı yapıdan, Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşlarının aldığı ihalelere, CHP'nin Man Adası videosundan TÜRGEV ve Ensar vakıfları hakkındaki haberlere kadar pek çok haber bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "2020 Ocak-Eylül Düşünceyi İfade Özgürlüğü İhlal Raporu"nda haberleri en çok engellenen siteler arasında ilk sırada yer alan T24'ün 230 haberine daha erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen haberler arasında; Resmi Gazete'de yayınlanan ATV'nin sahibine getirilen 9,5 milyar liralık vergi istisnası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'dan 258 liraya kiraladığı boğaz görünümlü bölgede yer alan evinin önündeki araziye yaptığı kaçak yapı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşlarının aldığı ihaleler dikkat çekiyor.

T24 yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Covid-19'a karşı kullanılan maskelere ilişkin sorular yönelttiği yazısı da erişim engelinden nasibini aldı!

TÜRGEV'e yapılan bağışlar da var, camiden porno yayını da!

Bazı devlet üniversitelerinde yaşanan tartışmalı işe alımlar, TÜRGEV'e yapılan milyonlarca liralık bağışlar, online sınavda porno izlerken yakalanan profesör, camiden yapılan porno yayınlar gibi haberlere de erişim engeli getirildi.

'İlahiyatçı' Nurettin Yıldız'ın "6 yaşında kızla evlenilir" ve "Demokrasi kafir işidir" açıklamaları bulunan videolar da yine erişim engeli getirilen haberler arasında yer aldı.

Erişim engeli getirilen haberler arasında 2008 yılından 2020 yılına dek 230 haber yer aldı.

ESB'den T24'e: Ekli listede belirtilen URL adreslerindeki içerikleri yayından kaldırılsın

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), T24'e yolladığı elektronik postada, "Siteniz hakkında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları aynı kanunun Birliğimize tanıdığı koordinasyon görevi kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.

Ekli listede belirtilen URL adreslerindeki içerikleri yayından kaldırmanız ve işbu maili 'içerikler yayından kaldırılmıştır' olarak yanıtlamanız halinde Birliğimizce gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.