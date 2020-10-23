T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, yeni romanı Kiraz Ağacı'nın imza gününde okurlarla buluşacak

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Yayıncılar Kooperatifi'nin organize ettiği etkinlikte ikinci romanı Kiraz Ağacı'nı imzalayacak.

İmza günü ve Kiraz Ağacı ile ilgili söyleşi 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul-Kadıköy'de Antika Kafe'de açık havada yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılım 25 kişi ile sınırlı tutulacak.

İletişim Yayınları’ndan çıkan Mühür adlı romanından sonra gazeteci Gökçer Tahincioğlu, bu kez yeni romanı Kiraz Ağacı’yla okurların karşısına çıktı.

Korsakoff sendromlu iki karakter Hivda ve Deniz üzerinden Türkiye’nin yakın tarihindeki yaralara eğilen Tahincioğlu, romanında geçmişi geçmişte bırakabilmenin yolunun önce acıları hatırlamaktan geçtiğini anımsatıyor.