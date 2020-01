System Of A Down 'soykırım turnesine' çıkıyor

Ermeni asıllı ABD’li alternatif metal grubu System Of A Down, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı sebebiyle bir araya gelerek turneye çıkacaklarını açıkladı. Uzun zamandır birlikte müzik yapmayan grup, “Wake Up The Souls” adını verdikleri turneye 10 Nisan 2015’te Londra’daki Wembley Arena’da başlayacak.

Hafif Müzik'teki habere göre, ekip, turne kapsamında Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’ya gidecek. Turnenin son konseri 23 Nisan’da Erivan’da gerçekleşecek. Bu aynı zamanda grubun Ermenistan’da verdiği ilk konser olma özelliğini taşıyor.

Turnenin gerçekleşeceği yerler ve tarihleri şöyle:

10 Nisan- Londra, UK @ Wembley Arena

13 Nisan- Köln, Almanya @ Lanxess Arena

14 Nisan- Lyon, Fransa @ La Halle Tony Garnier

16 Nisan- Brüksel, Belçika @ Forest National

17 Nisan- Amsterdam, Hollanda @ Ziggo Dome

20 Nisan- Moskova, Rusya @ Olympisky

23 Nisan- Erivan, Ermenistan @ Republic Square