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Kültür-Sanat

System Of A Down 'soykırım turnesine' çıkıyor

ABD'li müzik grubu, 'Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı' sebebiyle bir turne hazırlığında olduklarını duyurdu

25 Kasım 2014 23:38

Ermeni asıllı ABD’li alternatif metal grubu System Of A Down, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı sebebiyle bir araya gelerek turneye çıkacaklarını açıkladı. Uzun zamandır birlikte müzik yapmayan grup, “Wake Up The Souls” adını verdikleri turneye 10 Nisan 2015’te Londra’daki Wembley Arena’da başlayacak.

Hafif Müzik'teki habere göre, ekip, turne kapsamında Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’ya gidecek. Turnenin son konseri 23 Nisan’da Erivan’da gerçekleşecek. Bu aynı zamanda grubun Ermenistan’da verdiği ilk konser olma özelliğini taşıyor.

Turnenin gerçekleşeceği yerler ve tarihleri şöyle:

10 Nisan- Londra, UK @ Wembley Arena
13 Nisan- Köln, Almanya @ Lanxess Arena
14 Nisan- Lyon, Fransa @ La Halle Tony Garnier
16 Nisan- Brüksel, Belçika @ Forest National
17 Nisan- Amsterdam, Hollanda @ Ziggo Dome
20 Nisan- Moskova, Rusya @ Olympisky
23 Nisan- Erivan, Ermenistan @ Republic Square

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