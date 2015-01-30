Syriza doğalgaz özelleştirmesini rafa kaldırdı

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak'ın (Syriza) zaferinin ardından enerji politikaları ve yabancı yatırımlar konusunda yeni adımlar atılıyor.

Çevre ve Enerji Bakanı Panayiotis Lafazanis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, doğalgazın özelleştirilmesinden ve Kanadalı bir şirket tarafından yapılacak altın madeni yatırımından vazgeçileceği sinyali verdi.

Lafazanis, "Söz konusu planlara karşıyız ve atacağımız adımları bu karşıt tutum çerçevesinde atacağız" diye konuştu.

Devlete bağlı doğalgaz şirketi DEPA'nın yüzde 65'inin satılması planlanıyordu. Plana göre, 2013 yılında Rusya'ya yapılması planlanan satışın iptal edilmesinin ardından 240 milyar euroluk satışın hızlandırılması gündemdeydi.

Lafazanis, partideki AB karşıtlarını temsil ediyor ve ortak para biriminden çıkılmasını savunuyor.

Pire ve Selanik Limanları'nın özelleştirilmesine son verilecek

Yunanistan hükümetinin ilk icraatlarından biri de, Pire ve Selanik limanlarının özelleştirilmesini durdurmak olmuştu. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vekili Theodoros Dritsas, Pire ve Selanik Limanları'nın özelleştirilmesine son verileceğini söylerken, "Yeni hükümet daha önce imzalanan ve işler vaziyette olan anlaşmalara karşı çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Karamanlis ve Çin'in eski Devlet Başkanı Hu Jintao döneminde 2008'de Cosco şirketi ile Pire Liman İdaresi (OLP) arasında imzalanan anlaşma gereğince Çin'e, limanın iki konteyner terminalini yönetmek için 35 yıllık imtiyaz hakkı verilmişti.



Başbakan Antonis Samaras döneminde ise Çin'le ticaret alanında 6,5 milyar dolarlık 19 anlaşma imzalanmıştı.