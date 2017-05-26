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Kültür-Sanat

Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıktı

ABD’li şair Sylvia Plath'in bugüne dek duyulmamış iki şiiri ortaya çıkarıldı

26 Mayıs 2017 21:16

Yeni bir çalışma için Sylvia Plath'ın arşivinde taramalar yapan akademisyenler, şaire ait eski bir defterin arkasında bulunan bir karbon kağıdı üzerinde iki yeni şiir buldular. 50 yıldır keşfedilmeyi bekleyen şiirler Plath'ın kendisi gibi şair olan eski eşi Ted Hughes'la ilişkisine dair hayal kırıklıklarını da içeriyor. 

Sabit Fikir’de yer alan habere göre, arşivin içinde karbon kağıdını keşfeden Peter K. Steinberg şiirlerin "daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı" olduğunu söyledi ve kendisinini son 40 yıl içinde bu dökümanlara ulaşan ilk kişi olabileceğini belirtti. Steinberg Photoshop programı sayesinde şiirleri deşifre etmeyi başardı. Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes'un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı ve Plath'in sanat hayatının erken dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.

 

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