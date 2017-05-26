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Kültür-Sanat

Sylvia Plath’in iki yeni şiiri ortaya çıktı

Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes'un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı tahmin ediliyor

26 Mayıs 2017 19:53

Şair ve yazar Sylvia Plath’in bugüne kadar bilinmeyen iki şiiri ortaya çıktı. Şiirleri bulan Peter K. Steinberg şiirler hakkında ‘daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı’ yorumunu yaptı.

Ünlü şair ve yazar Sylvia Plath'in bugüne dek bilinmeyen iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı.

Yeni bir çalışma için şairin arşivinde taramalar yapan akademisyenler, bu iki şiiri şaire ait eski bir defterin arkasında bulunan bir karbon kağıdı üzerinde buldu.

Sabit Fikir'in haberine göre şiirler, Plath'in eşi Ted Hughes'la ilişkisine dair yaşadığı hayal kırıklığını içeriyor.

Arşivin içindeki karbon kağıdını keşfeden Peter K. Steinberg şiirlerin 'daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı' olduğunu ifade etti.

Kendisininin son 40 yıl içinde bu dökümanlara ulaşan ilk kişi olabileceğini belirten Steinberg, Photoshop programı sayesinde şiirleri deşifre etmeyi başarmış.

Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes'un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı ve Plath'in sanat hayatının erken dönemlerine ait olduğu düşünülüyor.

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