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Yaşam

Sylvester Stallone'nin oğlunun ölüm nedeni açıklandı

Los Angeles adli tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki Sage’in ölüm nedeni kalp hastalığı

31 Ağustos 2012 11:06

Geçtiğimiz ay hayata veda eden Hollywood’un ünlü aktörü Sylvester Stallone’nin oğlu Sage’in otopsi raporu yayınlandı. Rapora göre 36 yaşındaki Sage kalp rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

ABD’li aktör Sylvester Stallone’nin geçtiğimiz ay hayata veda eden oğlu Sage’in otopsisi tamamlandı. Los Angeles adli tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki Sage’in ölüm nedeni kalp hastalığı.

Los Angeles’taki evinde ölü bulunan Sage’in, odasında bir çok ilaç şişesi bulunması akıllara ünlü aktörün oğlunun intihar etmiş olabileceği şüphesini getirmişti.

Bazı dergi ve gazetelerde Sage’in şüpheli ölümüyle ilgili çeşitli yazılar yayınlanmış ve ünlü yapımcının madde bağımlısı olduğu söylenmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre resmi raporda Sage’in ölüm nedeni olarak “Koroner damar hastalığı” gösterildi.

Uzmanların raporun detaylarını önümüzdeki hafta içinde yayınlayacaklarını açıkladığı belirtildi.

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