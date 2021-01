Sylvester Stallone, The Suicide Squad kadrosuna katıldı

Rocky ve Rambo serilerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, süper kahraman filmi Suicide Squad (Gerçek Kötüler) serisinin ikinci filminde rol alacak.

74 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Suicide Squad 2’de rol alacağını Instagram’da yaptığı bir paylaşımla doğruladı. Stallone, “Harika bir yönetmen James Gunn ile Suicide Squad 2 için çalışıyorum ve bence inanılmaz bir iş olacak” dedi.

“Bu filme dahil edildiğim için gurur duyuyorum” diyen Stallone, “Filmle ilgili daha fazla bir şey anlatamayacağım, bekleyip görmenizgerekiyor. Ama beklemeye değecek” ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre; yönetmen Gunn da Stallone ile birlikte çalışma haberini sosyal medyadan duyurarak, “Her zaman arkadaşım Sylvester Stallone ile çalışmayı seviyorum ve bugünkü Suicide Squad çalışmamız da bir istisna değil. Sylvester ikonik bir film yıldızı olsa da çoğu kişinin onun ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğu konusunda bir fikri yok” diye konuştu.

Gunn, daha önce Marvel filmleri Guardians of the Galaxy ve Guardians of the Galaxy Vol. 2’yu yönetmişti. Stallone, ikinci filmde rol almıştı.