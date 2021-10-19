Sylvester Stallone, Cehennem Melekleri serisine veda etti

Sylvester Stallone, Lionsgate aksiyon film serisi Cehennem Melekleri'nden 12 yıl sonra ayrıldığını açıkladı. Duyuruyu, geçen hafta Instagram'da yayınlanan ve Stallone'un son çekim gününde The Expendables 4 setinde dolaştığı görülen bir videoyla yapıldı. Stallone, seriden ayrılma kararından sonra, başrolü Jason Statham'a ve yetenekli ellerine devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Beyazperde'nin haberine göre, üç kez Oscar adayı olan sanatçı, daha sonra Cehennem Melekleri serisindekiler de dahil olmak üzere tüm projelerine getirmek istediği “kalp, enerji ve mizah” üzerine bir şeyler söyledi. Stallone, "En büyük şey, filmlere eğlence sağlayabilmek, çünkü, başarılı filmlerimde aktarmaya çalıştığım şey insan dokunuşu. Eylem o kadar da değil, eylem kendini zaten belli eder. Bu sadece izleyiciyle, misyon ne olursa olsun, eldeki karakterlerle özdeşleşebilecekleri bir şekilde verilebilir” dedi ve mesajını "bir sonraki mücadeleyi kabul etmeye hazırlandığını" söyleyerek bitirdi.



Stallone, şu anda Rowan Athale'nin bilim-kurgu filmi Little America ve Julius Avery'nin aksiyon draması Samaritan'a bağlıyken, hangi özel mücadeleden bahsettiği açık değil. Cehennem Melekleri 4'te Stallone, seriye adını veren seçkin paralı askerler grubunun lideri Barney Ross rolünü son kez yeniden canlandırıyor ve suikasttan kurtarmaya kadar her türlü görevi gerçekleştirmek için dünyayı dolaşıyor.

Scott Waugh, Jason Statham, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un geri dönüşünün yanı sıra Megan Fox, Andy Garcia, 50 Cent ve diğerleri tarafından oynanan yeni karakterlerin ekleneceği dördüncü bölümü yönetiyor. Statham, Ross'un ikinci komutanı Lee Christmas'ı canlandırıyor ve muhtemelen gelecekteki bölümleri yönetecek. Stallone, ilk Cehennem Melekleri filmini de yönetti ve bugüne kadar dünya çapında 800 milyon dolardan fazla hasılat elde eden serinin ilk üç filminde yazarlık kredisine sahip.