Sydney Opera Binası, Avustralya yangınlarıyla mücadele eden itfaiyeciler için ışıklandırıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde bulunan Opera Binası hafta sonu boyunca ülkede aylardır devam eden yangınlarla mücadele eden itfaiyeciler için ışıklandırıldı.

Avustralya'da yangınlar haftalardır durdurulamadan sürerken Sydney Opera Binası, hafta sonu ülkedeki itfaiyecilere ithafen ışıklandırıldı. Binanın üzerinde yangınlarla mücadele anlarına dair fotoğraflar gösterildi.

Sydney Opera Binası'nın resmi Twitter hesabında şunlar yazdı: "Bu mesajı sizlere umut ve güç vermek ve acil durum servislerime ve gönüllülere inanılmaz çabaları ve cesaretleri için teşekkür etmek için paylaşıyoruz"

Avustralya, tarihinin en kötü yangınlarından birini yaşıyor. Eylül ayından beri durdurulamayan yangınlarda en az 27 kişi ve milyonlarca hayvan öldü.

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