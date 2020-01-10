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Alevler içindeki kıta: Avustralya

10 Ocak 2020 18:27

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Avustralya'da Eylül ayından beri süren yangınlar sonucu en az 27 kişi öldü. milyonlarca hayvan telef oldu. Eylül ayından bu yana 10,3 milyon hektarlık bir alan yangınlarda yok oldu. En az 2000 ev ise boşaltıldı.

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Sydney kentinde hükümetin küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon politikalarını protesto etmek amacıyla on binlerce kişi sokaklara çıktı.

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Avustralya'da yangınların bu kadar büyümesinde ve kontrol altına alınamamasında 'yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin' etkili olduğu görüşü hakim

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Bilim insanları uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya'da daha uzun, sıcak ve kuru yazların yaşanacağı uyarısında bulunuyordu.

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

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