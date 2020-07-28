Swinger kulübü üyesi sağlık çalışanı Ağustos sonunda planlanan seks festivaline tepki gösterdi: Kimsenin sosyal mesafeye uyacağı yok

Britanya'nın Hull kentinde bulunan bir swinger kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Ağustos ayının sonunda seks festivali düzenlemeyi planlıyor. Swinger kulübü üyelerinden olan bir sağlık çalışanı etkinliğe ilişkin endişelerini "Kimsenin sosyal mesafeye uyma niyeti yok" ifadeleriyle anlattı.

Yerel basında yer alan habere göre, yalnızca özel üyelerin davetli olduğu iki gün sürecek seks festivalinin Ağustos ayının sonunda gerçekleşmesi planlanıyor. Swinger kulübü üyelerine etkinliğe ilişkin yapılan duyuruda "Ülkenin her yerinden festivale gelenler olacak" ifadeleri yer aldı.

İsmini vermek istemeyen swinger kulübü üyesi bir sağlık çalışanı etkinliğin pandemi sürerken gerçekleşmesine ilişkin endişelerini yerel basına anlattı. Sağlık çalışanı, "Mağazalarda maske takmamız beklenirken bu seks kulübü gelecek ayın sonunda festival planlıyor. Festivale katılacak yüzlerce kişi şimdiden bilet aldı ve sosyal mesafeye uyma gibi bir niyetleri yok. Ben bir sağlık çalışanıyım. Kulüp üyeleri ve gelecek kişiler sorumsuzca davranıyor" dedi.

Hull Şehir Konseyi, mekanın etkinlikle ilgili olarak kendileriyle görüştüğünü doğruladı. Konsey sözcüsü, "Mekanın sahibine Covid-19 önlemleri yeniden hatırlatıldı" dedi.

Yapılacak etkinlik 'cinsel eğlence' olarak geçtiği ve şu anda alınan Covid-19 önlemleri çerçevesinde yasak olduğu için Ağustos sonunda festivalin yapılıp yapılamayacağı henüz kesin değil.