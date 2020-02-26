Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı

Erzurum'da tıbbi sekreter Derya Alkan'ın (35) bir an evvel açmak için soğuk suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan Alkan, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisi servisinde tıbbı sekreter olarak görev yapan Derya Alkan, 10 gün önce evde akşam yemeğinde pırasa yaptı. Alkan, yemek piştikten sonra düdüklü tencereyi ateşin üzerinden alarak soğuk suya tuttu. İçindeki buhar boşalmayan düdüklü tencere bir anda patladı. Musluğu ikiye bölen düdüklü tencereden saçılan yemekler Derya Alkan'ın yüzü ve kollarına sıçradı. Patlama sesi ve çığlıklar üzerine Derya Alkan'ın komşuları yardıma koştu. Komşularının çağırdığı ambulansla Alkan, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Derya Alkan'ın yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

Düdüklü tencerenin bir anda patladığını söyleyen Derya Alkan, "Düdüklünün kapağı fırlamış mutfaktaki musluğu kırmış. Ben korkuyla mutfaktan çıktığımda yüzümün yandığını anladım. Boynumda ve yüzümde ciddi yanıklar vardı" dedi.

Düdüklü tencerenin kapağının boynunu da koparabileceğini belirten Alkan, büyük bir kaza atlattığını ifade etti. Alkan, "Bu olay benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ev hanımları ve özellikle de çalışan kadınlar, zamandan tasarruf etmek için gerekmedikçe düdüklü kullanmasınlar. Kullandıkları vakit ocaktan aldıktan hemen sonra suyun altına tutmasınlar, 5-10 dakika beklesinler. Çok büyük bir kazaydı, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu. (DHA)