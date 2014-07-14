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Çevre

Suyu çekilen Sapanca Gölü’nde, 17 Ağustos enkazları gün yüzüne çıktı

Kuraklığın yanı sıra aşırı su alınması nedeniyle su seviyesi tehlike sınırına düşen Sapanca Gölü'nde 17 Ağustos 1999 depremi enkazları gün yüzüne çıktı

14 Temmuz 2014 18:42

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 2 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de Yuvacık Barajı'na takviye olarak borularla su çektiği Sapanca Gölü'nden, ayrıca bazı sanayi kuruluşları da su alıyor. Göl çevresindeki birçok tesisin de kaçak olarak döşedikleri borularla su çektiği Sapanca Gölü'nde, 1.5 yıldır da bölgeye yeterli yağış düşmemesi nedeniyle su seviyesi 'alarm' noktasına kadar düştü. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, daha önce Kocaeli'nin Kartepe İlçesi sınırları içinde kalan Seka Kampı açıklarında en az 1000 yıllık olduğu ileri sürülen yapının ortaya çıkmasının ardından, şimdi de 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin enkazları da gün yüzüne çıktı. Göldeki su seviyesinin dikey olarak 2.5 metre düşmesi, sahil şeridinde de eğime göre 75 ile 100 metrelik çekilmeler olan göl kenarında, Marmara depreminin ardından göçen ağaçların gövdeleri, diğer yapıların molozları da ortaya çıktı. 

Göl yakınında tesisi ve evi bulunan 59 yaşındaki Aydın Toker, "Ben 59 yaşındayım. Göl hiçbir zaman bu hale düşmemişti. Ekolojik denge böyle bozulmamıştı" dedi. Bölgede daha önce su fabrikalarının olmadığını, artan talepler nedeniyle su fabrikalarının istihap haddi üstünde su çektiklerini, derelerin kuruduğunu söyledi: "Son zamanlarda Kocaeli ve Sakarya büyükşehir belediyeleri ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli su çekiyor. Fabrikalar da çekiyor ve paralarını belediyeler tahsil ediyor. Bu göl yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastadan kan alınıyor. Bu vicdansızlıktır. Başta yerel yöneticilere sesleniyorum; Başka gölümüz yok. Bu göl öldüğünde, ölünün dirilişi yoktur. Sapanca herşeyini kaybeder. Lütfen gölü kurtarın. Sapanca Gölü kurtulursa Sapanca kurtulur. Sapanca'nın turizmde sattığı tek şey göldür. Eğer siz sahip çıkmıyorsanız Sapanca halkı olarak biz sahip çıkacağız" 

 

Asıl su çekilmesi 21 Ağustos 21 Kasım arası 

 

Aydın Toker, suyun çekilmesi nedeniyle açıkta kalan iskeleleri de göstererek, "Buradaki iskelenin tahtasına kadar su yükselirdi. Ölçtük, tahminen 2 metre 30 santim su kaybı var. Bu da yaklaşık 40 kilometre göl üzerinde 300 milyon metreküp civarında su gölde kaybolmuş durumda. Bu 2013 yılının kaybıdır. Bir de 2014 kaybı olacak. Asıl su çekilmesi 21 Ağustos'ta başlar 21 Kasım'a kadar devam eder. İşte asıl felaket o zaman başlar. Bu çekilme olunca göl suyu tamamen uçurum çukurlarına oturacak. Gölde ani derinlikler oluşacak. 30 metrelik çukurlar oluştuğunda hem suyun içilebilirliği kaybolacak, hem de suya girenler için tehlike arz edecek. Yüzmek isteyenler için de hayati tehlike oluşturacak" dedi.

 

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