'İç çamaşırsız iç çamaşırı reklamı'na açıklama geldi: Yüzde 98 olumlu geri dönüş aldık

Melisa Aslı Pamuk'un reklam yüzü olduğu afişte iç çamaşırını göstermeyen ve "İçimde Suwen var" sloganıyla gündemden düşmeyen Suwen'in Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, reklam sloganının sosyal medyada esprili bir dille karşılık bulmasını yakından takip ettiklerini söyledi.

Independent Türkçe'ye konuşan Dilek, "Bu planladığımız bir durum değildi. Gerçekleştirdiğimiz analiz neticesinde yüzde 98 marka açısından olumlu geri dönüş aldığımızı gördük. Reklam ve iletişim açısından bakarsak başarılı, akılda kalıcı, dillere pelesenk olabilecek bir slogan bulduğumuzu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

2021'de çekilen reklam filminde de aynı sloganı kullandıklarını hatırlatan Can Dilek, kampanyanın hedefiyle ilgili olarak "Tıpkı ilkinde olduğu gibi, klişeleşmiş kalıplardan uzak durmaya çalıştık. Farklı beden tiplerinde ve farklı yaşam tarzlarına sahip kadınları bir arada yansıtmaya özen gösterdik" dedi.

İç giyim kategorisinin dış giyimden farklı olduğunu düşündüklerini söyleyen Dilek, "Özellikle uzmanı olduğumuz sutyen ürününün kadınların yaşamında önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu manada reklam filmimizin sonunda yinelediğimiz vaadimize sıkı sıkıya bağlıyız. Suwen olarak kadınları rahat, şık ve güçlü hissettirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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