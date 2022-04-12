İç çamaşırı markası Suwen'e 'afiş' tepkisi; “Arabistan mı burası?”

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yüzü olduğu Suwen'in iç çamaşırı reklamı sosyal medyada gündem oldu. Reklam afişini görenler sosyal medyada "Arabistan mı burası?" diye yazdı. Durum, pek çok kullanıcı tarafından sansür olarak yorumlanırken; reklamın, şirketin uzun süredir yürüttüğü reklam kampanyasında bulunduğu da görüldü.

Son günlerde çeşitli iç çamaşırı markalarının Türk yüzleriyle çektiği reklamlar gündemde. Geçen haftalarda oyuncu Esra Bilgiç’in dünyaca ünlü bir iç çamaşırı markasının reklamında, iç çamaşırları yerine 'ceket' ağırlıklı gözükmesi, 'sansür' eleştirilerini beraberinde getirirken, son olarak bu reklamlar arasına bir yenisi daha katıldı. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, reklam yüzü olduğu iç çamaşırı markasının, mağazasına astığı reklam afişiyle gündeme geldi. Suwen isimli markanın mağazasına astığı bu reklamda herhangi bir iç çamaşırı gözükmüyor, bunun yerine normal kıyafetler yer alıyordu. Reklamın üzerinde yazan metindeyse İçimde Suwen var ifadeleri yer alıyordu.

İşte Suwen'in sosyal medyada tepki çeken reklamı ve bazı tepkiler: