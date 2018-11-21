"Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor; şimdi nerede saç ektirecekler?"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Suudiler'in Türkiye'yi boykot ile tehdit ettiğini, sosyal medyada 'Türk mallarını kullanmayın', 'Salman'ın düşmanı bizim de düşmanımız' gibi mesajlar yayınlandığını kaydederek "Ne var ki Suudilerin seyahat etmemeleri konusundaki kutlu boykotlarını canı gönülden destekliyorum. Saçlarını hangi memlekette ektirecekler, merak ediyorum!" dedi.

"Katillerin hepsini ülkelerine geri yolladık, hâlâ neyin derdindeler? "

"Suudi Arabistan neye bozuldu?" sorusunu yönelten Murat Muratoğlu, "Ortaçağ kafasıyla İstanbul'un ortasında gazetecisini öldürüp, doğradı bavula koydu. Türkiye bunu dünyaya duyurdu. Herhalde günah işleme özgürlüğü, vatandaşını öldürme hakkı gaspına karşı başlattı boykotu… Eskiden olsa gazeteci ya trafik kazası geçirirdi ya uykusunda kalp krizi… Bu sefer üşenmişler. Katillerin hepsini ülkelerine geri yolladık, hâlâ neyin derdindeler?"

"Peki, Suudiler nasıl boykota gider?"

Suudi Arabistan'la 2 milyar 735 milyon dolarlık ihracat, karşılığında ise 2 milyar 110 milyon dolarlık ithalat yapıldığını aktaran yazar, "Peki, Suudiler nasıl boykota gider?" diye sordu. Suudi Arabistan'ın Türkiye tarzında boykot yapacağını ifade eden Muratoğlu, "Ne var ki Suudilerin seyahat etmemeleri konusundaki kutlu boykotlarını canı gönülden destekliyorum. Saçlarını hangi memlekette ektirecekler, merak ediyorum!" dedi.

Murat Muratoğlu'nun "Suudiler şimdi nerede saç ektirecekler?" başlığıyla (21 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz