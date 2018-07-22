Suudi şirketle ortaklığa giden Independent Türkçe yayına başlıyor

İngiliz Independent gazetesi, Suudi Saudi Research and Marketing Group’la (SRMG) kurduğu ortaklıkla birlikte Ortadoğu’da kendisine yeni bir alan açmayı hedefliyor. Bu kapsamda, aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 4 dilde haber sitesi kurulacak.

Arapça, Urduca, Türkçe ve Farsça yayın yapacak olan dört yeni web sitesi, independent.co.uk makalelerinin çevirilerinin yanı sıra, Londra, İslamabad, İstanbul ve New York merkezli muhabirler ile Riyad ve Dubai’deki ekiplerin ürettiği içerikleri yayımlayacak.

TIKLAYIN - Independent Ortadoğu’ya açılıyor

Independent Dijital Haber ve Medya Genel Müdürü Zach Leonard, “Aylık 100 milyonu aşan toplam okuyucu sayısıyla, etki ve erişimimiz, bugün geçmişte olmadığı kadar güçlü durumda. Bu yeni açılım, elimizdeki mirasa katkı sunma fırsatı sağlarken, Ortadoğu’daki büyülü çağa ve hızlı değişime ayak uydurmamızı kolaylaştırıyor” derken; Sarphan Uzunoğlu ise P24’teki yazısında bir başka İngiliz gazetesi olan The Guardian’ın Independent’ın bu hamlesini “Anlaşma Körfez sermayesinin Britanya medyası üstündeki etkisine ilişkin soruları tekrar gündeme getirebilir” yorumuyla haberleştirdiğini kaydetti.

"Bayram değil, seyran değil; bu ortaklığın temelinde ne var?"

Uzunoğlu, “Gerçekten de Körfez Ülkeleri olarak anılan ülkelerin Avrupa’da, özellikle de Britanya’da yaptığı çok sayıda yatırımdan bahsetmek mümkün. Hattâ, İngiltere’nin dünyaya yönelik en önemli ürünlerinden biri olan Premier Lig’in de bir tür Körfez kuşatmasında olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakılırsa, sermayenin “ulussuzluğundan” sıklıkla bahsedilen bu küreselleşme döneminde bu tür bir hamlede şaşılacak bir şey yok. Medya yatırımları, özellikle Ortadoğu’da, çoğu zaman politik sermaye elde etmek adına kullanılsa da ticari anlamda başarılı dış kaynaklı yatırımlar da var (Türkiye özelinde bkz. Fox TV)” değerlendirmesinde bulundu.

Yazısında, “Peki bayram değil, seyran değil Suudi Arabistan doğumlu bu organizasyonun Independent’la ortaklığının temelinde ne var” diye de soran Uzunoğlu, şöyle devam etti:

“Elbette buna yanıt olarak söylenebilecek şeylerin çoğu spekülasyondan ibaret. Ancak, şu bir gerçek ki Prens Mohammed bin Salman’ın iktidarı döneminde tüm dünyada ülkeyi yeniden markalamak için ve ülkenin prestijini arttırmak için yapılan birçok iletişim çalışması oldu. Salman’ın ABD turu hâlâ birçok komplo teorisinin merkezinde. Geldiği günden bu yana Time, Economist gibi dergilerde sık sık Suudi Arabistan’a dair geçmişe göre daha pozitif yazılar yayınlanıyor.

"Hamama giren terler"

Suudi Arabistan Devleti yönetimiyle doğrudan bağları olan (aksi sanıyorum ki orada pek mümkün değil) bu şirketle Independent’ın neden ortak olduğu konusunda tabii ki sorular sorulabilir. Zira markanın adı ve itibarına ilişkin oluşabilecek problemler, özellikle Suudi Arabistan’ın tartışmalı dış politika ve iç politika yönelimleri düşünüldüğünde büyük baş ağrısı sebepleri.

Yemen’deki sıcak durum ve Suudlarla İran arasındaki oldukça sıkıntılı ve şiddetli rekabet, Independent için kesinlikle baş ağrısı yaratacaktır. Gerçi Bloomberg de dahil olmak üzere başka büyük medya kuruluşları da Arap sermayesiyle iş birlikleri yapıyor hâlihazırda ve deyimdeki gibi “hamama giren terler.”

Uzunoğlu’nun 'Independent Ortadoğu’ya açılıyor başlıklı yazısının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.