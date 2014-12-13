Suudi prensten Kardashian'a 1 milyon dolar

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir prensin, ABD 'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a geceyi kendisiyle geçirmesi için 1 milyon dolar teklif ettiği, Kardashian'ın da önümüzdeki ay prensin özel davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, söz konusu iddiaların kaynağı, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'daki bir mesaj. Suudi Arabistan kraliyet ailesinin bir üyesi olduğu bilinen Adel el Otaibi isimli genç bir erkek, Kardashian'ın meşhur selfie fotoğraflarından birinin altına "Suudi'yim ve bir geceliğine size 1 milyon öderim" yazdı.

MediaTakeOut isimli internet sitesi de 34 yaşındaki Amerikalı yıldızın teklifi kabul ettiğini ve ocak ayı içinde Suudi Arabistan'a gideceğini yazdı.

Kardashian ise çıkan haberlerle ilgili henüz bir yorum yapmadı. Kardashian'ın 2012'de bir başka Müslüman ülkesi olan Bahreyn'e ziyareti tepki çekmiş, Kardashian karşıtı gösterilerde polis biber gazı kullanmak zorunda kalmıştı.