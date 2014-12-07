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Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor mu?

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile, müzisyen ve yapımcı Kanye West'in boşanacağı iddia edildi

07 Aralık 2014 13:37

Mayıs ayında evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanacağı, Kardashian'ın gizlice bir boşanma avukatıyla görüştüğü iddia edildi.

International Business Times (IBT) Kim Kardashian’ın geçtiğimiz haftalarda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser’le gizlice görüştüğünü, Kanye West ile evliliğini bitirmek için kağıt işlerini bitirmek üzere olduğunu yazdı

İddialara göre Kanye West ve Kim Kardashian, geçtiğimiz hafta Şükran Günü için Kardashian ailesiyle yemek yemeyi planlıyordu. Ancak Kanye West bayramı ailecek kutlamak yerine, o günü Paris’te arkadaşlarıyla geçirmeye karar verdi. Çifte yakın bir kaynak Radar Online’a açıklama yaparak “Kanye’nin onu ve North’u bırakıp gitmesi, Kim’i çileden çıkardı. Kardeşi Khloe’nin evine yalnız başına gittiği için büyük utanç duydu” dedi. Bu olayın “bardağı taşıran son damla” olduğunu ifade eden kaynak, Kim Kardashian’ın boşanma hazırlığı yaptığını söyledi.

Kanye West’in akrabası olan Hal Carmichael, çiftin şimdi 1 buçuk yaşındaki kızları için mücadele etmeye başlayacağını söylüyor. Carmichael’a göre 34 yaşındaki Kim Kardashian kızının Amerika’da, kendisiyle beraber büyümesini istiyor. Kanye West ise, kızının Amerika’da “güvende olmadığını” düşünüyor ve Paris’te daha güvende olacağını savunuyor.

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