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Yaşam
Deutsche Welle

Suudi öğrenciden başörtülü emoji teklifi

Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki Suudi öğrenci Rayuf Alhumedi başörtülü emojilerin oluşturulması için teklifte bulundu.

16 Eylül 2016 21:21


Rayuf Alhumedi ABD'deki Unicode Consortium'a (Evrensel Kod Konsorsiyumu) yaptığı başvuruda dijital çağda resimlerin iletişim açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. “Tüm dünyada yaklaşık 550 milyon Müslüman kadın başörtüsünü gururla taşımaktadır” diyen Alhumedi kadınlar için başörtülü, erkekler için de kefiyeli emojilerin yaratılmasını istedi.

Rayuf Alhumedi bir online tartışma platformunda başörtüsünü kendisi açısından bir özgürlük olarak gördüğünü ve bu sayede neyi gizleyebileceğini kontrol edebildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan doğumlu olan Rayuf Alhumedi 2012 yılından beri Berlin'de yaşıyor. Alhumedi'nin babası Suudi Arabistan Berlin Büyükelçiliği'nde kültür ateşesi olarak görev yapıyor.

13 yaşından beri başörtüsü takan Rayuf kendi ifadelerine göre sosyal adalete ilgi duyuyor. WhatsApp aracılığıyla arkadaşları sık sık chat yaptığını ancak kendisine uygun bir emoji bulamadığını belirten Alhumedi önce Apple'a başvurmuş, Unicode başvurması gerektiğini öğrenince talebini oraya iletmiş.

Unicode Consortium 1991 yılında evrensel kod standartlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kaliforniya'da kuruldu. Kâr amacı gütmeyen konsorsiyumun tam üyeleri arasında Adobe Systems, Apple, Facebook, Google, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle Corporation, Yahoo! ve SAP SE gibi dijital dünyanın devleri yer alıyor.

Sosyal haber sitesi Reddit'ın kurucularından Alexis Ohanian da Rayuf Alhumedi'nin girişimini desteklediğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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