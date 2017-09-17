'Suudi Kralı tahtı bırakacak' iddiası

İngiltere'de yayın yapan haber portalı The Independent, Suudi Arabistan'da son dönemde gerçekleşen gözaltıların ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'ın yerini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bırakacağı iddialarını gündeme getirdi.

Hürriyet'in The Independent'ten aktardığı haberine göre; ülkedeki gözaltılar, sürgünde yaşayan muhalif figürlerin ülkede gösteri çağrısı yapmasının ardından geldi.

"Yeni krala hazırlık"

The Independent, Suudi Kralı Selman'ın görevi oğlu ile veliaht prens Muhammed bin Selman'a bırakarak kenara çekileceği ve gözaltıların yeni kral dönemine hazırlık amacıyla yapıldığını iddia etti.

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin en büyük ekonomik kurumu Aramco'yu yöneten ve karar alma mekanizmalarını domine ettiği ifade edilen Muhammed bin Selman, Alman istihbaratı tarafından yazılan bir raporda 'güce aç bir isim' olarak ifade edilmişti.

Birinci Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman

Twitter'da "15 Eylül hareketi" hashtagı başlatan aktivistlerin cuma günü, Muhammed bin Selman yönetiminin hukuksuz tutuklamalarını protesto etmek için sokağa çıkması planlanıyordu.

Halktan aşırı görüşleri olanların ihbar edilmesi istenmişti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istemişti.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap gördüğünüz zaman, lütfen hiç vakit geçirmeden bunu #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bize bildirin" denildi.

Suudi Arabistan devleti tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi bildirimlerin yapılabilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.

HRW: Hükümet toplumu casusluğa teşvik ediyor

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yapılan çağrıyı kınayarak, "Suudi Arabistan'ın yeni liderliği, hiç vakit kaybetmeden eleştirel düşünce ya da görüşlere hoşgörü göstermeyeceğini ortaya koyuyor ve Suudi toplumunu birbirleri için casusluk yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Son dönemde Suudi Arabistan'da bazı tanınan insan hakları savunucularının tutuklanmasının ardından yurtdışında yaşayan muhalif gruplar, cuma günü eylem çağrısı yapmıştı. Suudi Arabistan'da gösteri yapmak yasak.