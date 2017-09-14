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Dünya

Suudi Arabistan, vatandaşlardan sosyal medya ihbarı istedi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın çağrısına, bazı sosyal medya kullanıcıları destek verdi

14 Eylül 2017 03:35

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istedi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap gördüğünüz zaman, lütfen hiç vakit geçirmeden bunu #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bize bildirin" denildi.

Suudi Arabistan devleti tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi bildirimlerin yapılabilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.

İçişleri'nin mesajından kısa bir süre sonra da Adalet Bakanlığı'nın hesabından atılan mesajda, Suudi Arabistan anayasasının, "Ulusal güvenliği, anayasayı veya bazı maddelerini tehlikeye atmak ve devletin itibarı ile durumuna zarar vermek terör eylemidir" maddesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın çağrısına, bazı sosyal medya kullanıcıları destek verdi. Bir kullanıcı, "Güvenliğinizi koruyun. Kaos, özgürlük ve reform naralarıyla başlar. Bu insanlara inanmayın" mesajını attı.

Ancak bazı insan hakları örgütleri ve savunucuları ise ihbar çağrısına tepki gösterdi.

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