Suudi Arabistan'da bir prens tutuklandı

Suudi Arabistan'da eski Kral Fahd'ın oğlu olan Prens Abdul Aziz Bin Fahd al Saud'un da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı bildirildi.

Tutuklamaların sebebini olarak Suudi Arabistan'ın yeni kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu veliaht prens Muhammed Bin Selman'a muhalif olmaları olarak gösteriliyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Suud rejimi sebebi bilinmeyen bir şekilde ülkenin önemli alimlerini tutuklamaya başladı. Bazı kaynaklara göre, eski Kral Fahd'ın oğlu olan Prens Abdul Aziz Bin Fahd al Saud da gözaltına alındı.

Tutuklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları profillerine Şeyh Selman el-Avde'nin fotoğrafını koydu. Kaynaklara göre, son 24 saat içinde yaklaşık 20 kişi tutuklandı. Şeyh Selman el-Avde'nin haziran ayında körfez krizinin çözülmesi için bir tweet attığı bu nedenle gözaltına alındığı iddia edildi.

Şeyh Aid el-Karni daha önce para cezası almıştı

Suudi Arabistan mahkemesi, sosyal medya paylaşımlarından dolayı 2017 yılının Mart ayında El Karni'ye 100 bin riyal para cezası vermiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.