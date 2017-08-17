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Dünya

Suudi Arabistan'da bu ay bir prens daha öldü

Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti

17 Ağustos 2017 16:05

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiği belirtildi. Prens Bender bin Fahd, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens oldu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dün öldüğü belirtilen prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı.

Öte yandan Prens Bender bin Fahd'ın, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens olması akıllarda soru işareti yarattı.

Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti.

26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti ancak Eremnews haber sitesi prensin akrabalarına dayandırdığı haberinde prensin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

 

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