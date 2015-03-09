Suudi Arabistan’ın asi kızı



Peçeli, çarşaflı bir kadın koridorda ilerlerken tanımadığı bir adam karşısına çıkıyor. Kadın, bakışlarını yere indirmek yerine bir anda karate yapmaya başlıyor ve adamı korkudan kaçırtmayı başarıyor. Tepeden tırnağa simsiyah giyinmiş bu çarşaflı kadın, halinden memnun ve "Aferin" dercesine kendi omuzlarını sıvazlıyor, sonra da dönüp kameraya gülümsüyor. İşte bu ve benzeri video kliplerle Amy Roko takma adlı kadın, soysal medya platformlarında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

22 yaşındaki Suudi komedyenin sadece Instagram’da 400 bin takipçisi var. Muhafazakâr Suudi toplumundaki kadın-erkek rollerini hedef alan skeçleri ile kadınların araba bile kullanmasına izin verilmeyen bir ülkede tam bir fenomen haline geldi. Zira Amy Roko, erkek egemen bir topluma, mizah ile baş kaldırıyor.

Örneğin skeçlerinden birinde baba ile asi kızının arasında geçen diyaloglardan biri şöyle:

- Genç kız: "Bana harçlık verir misin?"

- Baba: "Sana daha geçen hafta harçlık vermiştim. Ama bana kahvaltı hazırlar mısın?"

- Genç kız: "Ben de sana daha geçen hafta kahvaltı hazırlamıştım."

'Ailem destekliyor'

Peçeli video klipleri Amy Roko’yu büyük bir üne kavuşturdu. Sadece gözlerini açık bırakan peçesi de onun sembolü haline geldi. El Arabiya adlı haber kanalına konuk olan siyahlara bürünmüş genç kadının parıldayan gözleri, röportajdan nasıl keyif aldığını ortaya koyuyor. Genç kadın ailesinin de kendisini desteklediğini kaydediyor.

Amy Roko, televizyon röportajında bunu "Bazen cep telefonum ile çekim yaparken beni görüyorlar. O sırada mutlaka peçemi takmalıyım tabii. O zaman da onlar şaşırıyor ve neden evin içinde peçeli-çarşaflı dolaştığımı soruyorlar. Ben de: 'Şşşşt… Susun, çekim yapıyorum' diyorum. Onlar da karşı çıkmıyor, 'Tamam' diyorlar" sözleriyle açıklıyor.

Ancak ünü her geçen gün artan Amy Roko’nun skeçleri birçok kişiyi de rahatsız ediyor. Zira genç kadın, ülkenin elitleriyle dalga geçiyor. Şımarık zengin kızların küstah konuşma biçimlerini taklit ediyor ve çarşafın altında kalıp kimsenin görmediği marka kıyafetleri ile hava atmalarını alaya alıyor. Ancak hakarete uğradığını düşünen bu kadınların internette paylaştığı tepkili yorumlar üzerine Amy Roko, özür diledi.

Çarşaf ve peçeli asi kadın

Bu gizemli, cesur kadın Suudi Arabistan’daki birçok kadına örnek oluyor. Kadın hayranları ona "Seni televizyonda izledim. Çok cool, harika ve akıllı birisin" şeklinde Tweetler atıyor.

Amy Roko, çarşafı ve peçesi ardına gizlenmenin avantajlarını kullanıyor. Genç kadın, Tweetlerinde sadece Suudi Krallığındaki erkek egemen toplumu değil, aynı zamanda Batılı ülkelerdeki başörtülü kadınların ayrımcılığa uğramasını da eleştiriyor.

İnternetin yeni yıldızı Amy Roko, televizyon röportajında "Bu yeteneğin ile oyunculuk yapmayı da düşünür müsün?" şeklindeki soruya da "Evet, eğer çarşaf ve peçemi çıkarmayacaksam olur tabii" şeklinde yanıt veriyor. Zira Suudi krallığındaki internet fenomeni, kimliğini asla ifşa etmek istemiyor. Zaten onun skeçleri, çarşaf ve peçeli asi kadın figüründen besleniyor.