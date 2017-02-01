Suudi Arabistan'dan Trump'ın enerji politikalarına destek

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El-Falih, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilebilir enerjidense fosil yakıtların tüketilmesine ve uluslararası çevre anlaşmalarına verilen desteğin geri çekilmesini öngören politikalarını desteklediğini açıkladı.

BBC'den Lyce Doucet'ye konuşan El-Falih "Trump'ın petrol endüstrisi için iyi olan politikaları var ve bunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Aşırı, yakıt fosil karşıtı politikalardan, gerçekçi olmayan politikalardan uzaklaştı. Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerjiyi içeren karma bir bir enerji portföyü istediğini ve Amerikan ekonomisinin rekabetçi olmasını sağlamayı hedeflediğini düşünüyorum. Suudi Arabistan'da aynı şeyi istiyoruz."

El-Falih, Trump'ın enerji bağımsızlığına önem vereceğine dair sözleriyle ilgili kaygılı olup olmadıklarını soruya şu cevabı verdi:

"Amerikan yerli petrol arzının büyümesine dair bir sorunumuz yok. Daha önce de tekrarla söyledim, küresel enerji talebiyle uyumlu olarak büyürlerse, onları hoş karşılarız".

ABD'de milyarlarca dolarlık petrol yatırımları olduğunu belirten El-Falih, Trump'ın petrol endüstrisine dair politikalarını takiben, ABD'deki yatırımlarını artırabileceklerini de belirtti.