T24 LogoT24 Logo
Çevre
BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan Trump'ın enerji politikalarına destek

7 Müslüman ülkeye uygulanan vize yasağına rağmen, Suudiler'den Trump'ın enerji politikasına destek çıktı

01 Şubat 2017 15:47

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El-Falih, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilebilir enerjidense fosil yakıtların tüketilmesine ve uluslararası çevre anlaşmalarına verilen desteğin geri çekilmesini öngören politikalarını desteklediğini açıkladı.

BBC'den Lyce Doucet'ye konuşan El-Falih "Trump'ın petrol endüstrisi için iyi olan politikaları var ve bunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Aşırı, yakıt fosil karşıtı politikalardan, gerçekçi olmayan politikalardan uzaklaştı. Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerjiyi içeren karma bir bir enerji portföyü istediğini ve Amerikan ekonomisinin rekabetçi olmasını sağlamayı hedeflediğini düşünüyorum. Suudi Arabistan'da aynı şeyi istiyoruz."

El-Falih, Trump'ın enerji bağımsızlığına önem vereceğine dair sözleriyle ilgili kaygılı olup olmadıklarını soruya şu cevabı verdi:

"Amerikan yerli petrol arzının büyümesine dair bir sorunumuz yok. Daha önce de tekrarla söyledim, küresel enerji talebiyle uyumlu olarak büyürlerse, onları hoş karşılarız".

ABD'de milyarlarca dolarlık petrol yatırımları olduğunu belirten El-Falih, Trump'ın petrol endüstrisine dair politikalarını takiben, ABD'deki yatırımlarını artırabileceklerini de belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BBCSuudi Arabistan Enerji Bakanı ABD Başkanı Donald TrumpBakan ABDArabistan Enerji EndüstriMaden Kaynakları Bakanı Halid El Falih ABD Başkanı Donald TrumpLyce DoucetEl falihPetrolAmerikanSuudi ArabistanTrumpDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24