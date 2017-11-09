Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına: Derhal terk edin

Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına yönelik çağrı yaptı. Suudi yönetimi ayrıca başka ülkelerdeki vatandaşlarını da Lübnan'a gitmemesi konusunda uyardı.

Suudi Arabistan hükümeti, iki ülke arasında yaşanan gerginlik sonrası vatandaşlarının 'hemen' Lübnan'ı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğini açıklamıştı. Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı.