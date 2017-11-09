"100 savaş uçağıyla tatbikat yapan İsrail, Lübnan'a saldıracak" iddiası

100 savaş uçağıyla tarihinin en büyük hava tatbikatını yapan İsrail'in, Lübnan'a saldıracağı iddia ediliyor. İsrail’in hedefi Lübnan topraklarının yüzde 65’ine girmek ve Hizbullah üslerini ele geçirmek öne sürülürken ABD’nin içinde olduğu plan hedefine ulaşırsa başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri’nin ülkeye “devlet başkanı” olarak döneceği belirtiliyor.

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberi aynen şöyle: İsrail’in tüm dünyada büyükelçiliklerini Lübnan merkezli gelişmelere yönelik harekete geçirmesinin ve ülke tarihindeki en büyük tatbikatı düzenlemesinin ardından, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine şok saldırı hazırlığında. İsrail’in Lübnan’a saldırısına paralel olarak, ABD öncülüğünde oluşturulan ittifakın Yemen ve Katar’a da operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hazırlanan plan çerçevesinde İsrail Lübnan’a saldırırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Katar'ı istikrarsızlaştıracak adımlar atacağı belirtiliyor. ABD öncülüğünde şekillenen plana göre Körfez’den Irak ve Suriye’ye uzanan hat boyunca mezhep çatışmaları başlatılacak ve bir çok ülkede harita değişimine gidilecek. İran’ın ise bu saldırıya Bahreyn üzerinden cevap verebileceği belirtiliyor.

2 aşamadan oluşuyor

Riyad’ta başlayan hareketliliğin en fazla etkilediği ülke olan Lübnan’da Başbakan Saad Hariri görevinden istifa etti. ‘Hayatımı hedef alan bir plan olduğu için istifa ettim’ diyen Hariri, istifa sonrası Suudi Arabistan ve BAE’yi ziyaret etti ve Hizbullah ile İran’ı suçlayan açıklamalarda bulundu. İsrail’in Lübnan sınırı boyunca başlattığı tatbikat saldırı öncesi son hazırlık evresi olarak değerlendiriliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiler İsrail Ordusu’nun şok saldırı dalgası ve ardından başlayacak kara harekatı ile ülkede Hizbullah varlığına son vermek istediği yönünde.

Lübnan işgal edilecek iddiası

İsrail Ordusu hava ve karadan yoğun füze saldırıları ile başlayacak saldırı kapsamında İsrail sınırında yer alan Nakura’dan Dahiye Celubiyye bölgesine kadar işgal edilecek. İsrail tarafından hazırlanan işgal haritasına göre Lübnan’ın yüzde 65’ine girilecek ve Hizbullah’a ait noktalar ele geçirilecek. Paralel olarak Suudi Arabistan destekli sivil gruplar Şii bölgelerine saldıracak ve iç çatışma ortamı oluşturulucak. Hizbullah İsrail’le ve içeride başlayan ayaklanmayla boğuşmak zorunda bırakılacak. Londra’da yaşayan Ortadoğu uzmanı Muhammed Masharga, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail-BAE-Suudi Arabistan ittifakı tarafından yapılan ortak planının başarılı olması durumunda Saad Hariri’nin Lübnan’a devlet başkanı olarak döneceğini söyledi.

İran Bahreyn'de cevap verecek

İsrail ve BAE ittifakının saldırısına İran’ın Bahreyn içindeki Şiileri hareketlendirerek cevap verebileceği değerlendiriliyor. İran’ın aynı zamanda Yemen’de de muhalif güçlere desteğini artırarak, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine cevap verebileceği belirtiliyor.