Suudi Arabistan'da yargıç operasyonu!

Prenslerin de gözaltına alındığı benzersiz bir yolsuzluk operasyonuna sahne olan Suudi Arabistan’da bu kez yargıda bir ‘operasyon’ söz konusu. Suudi Devlet ajansı SPA, Kral Salman’ın yargıçlarla ilgili değişiklik yaptığını duyurdu.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, Kral Salman 30 yeni yargıç atarken, 26’sını da terfi ettirdi. Kararın, Kraliyet ailesinin onlarca üyesi dâhil çok sayıda kişinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınması ile eş zamanlı açıklanması dikkat çekti.

11 prensin yanı sıra dört bakan ve çok sayıda Suudi Arabistanlı iş adamı, hafta sonu düzenlenen yolsuzlukla mücadele operasyonunda gözaltına alınmıştı.