Onlarca kraliyet üyesinin, bakanın ve iş adamının yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındığı Suudi Arabistan’da, 1200’den fazla banka hesabı donduruldu.

Reuters, Suudi Merkez Bankası’nın soruşturmanın başlatıldığı pazar gününden beri dondurulmasını talep ettiği hesap sayısını sürekli artırdığını duyurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Reuters’a konuşan bir bankacı, merkez bankasının neredeyse saat başı yeni hesapların dondurulmasını istediğini söyledi.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesine de uzanan benzeri görülmemiş yolsuzluk operasyonu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın iktidarını güçlendirme hamlesi olarak görülürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyona destek vermesi dikkat çekmişti.