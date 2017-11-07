T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan'da 1200'den fazla banka hesabı donduruldu!

Merkez Bankası'nın pazar gününden bu yana dondurulacak hesaplar listesini saat başı genişlettiği belirtildi

07 Kasım 2017 21:26

Onlarca kraliyet üyesinin, bakanın ve iş adamının yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındığı Suudi Arabistan’da, 1200’den fazla banka hesabı donduruldu.

Reuters, Suudi Merkez Bankası’nın soruşturmanın başlatıldığı pazar gününden beri dondurulmasını talep ettiği hesap sayısını sürekli artırdığını duyurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Reuters’a konuşan bir bankacı, merkez bankasının neredeyse saat başı yeni hesapların dondurulmasını istediğini söyledi.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesine de uzanan benzeri görülmemiş yolsuzluk operasyonu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın iktidarını güçlendirme hamlesi olarak görülürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyona destek vermesi dikkat çekmişti. 

ETİKETLER

Suudi ArabistanyolsuzlukMerkez BankasıhesapdondurmaoperasyonReuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24