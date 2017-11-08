Suudi Arabistan'da ikinci dalga gözaltılar başladı!

Suudi Arabistan'da 11 prensin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasına yol açan yolsuzluk operasyonu bugün yeni bir gözaltı operasyonuyla sürdürülüyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren Suudi Arabistanlı kaynaklar, aralarında iş adamları ve siyasilerin de bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığını aktardı.

Reuters haberinde, gözaltına alınanların bir kısmının 2011'de hayatını kaybeden Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Sultan bin Abdülaziz'e yakın isimler olduğunu aktardı.

Gözaltına alınan kişilerin bankalardaki mal varlıkları da donduruluyor.