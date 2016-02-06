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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlar seçildi ama meclise giremedi

Aralık ayındaki seçimlere kadınlar ilk kez aday olarak katılmış ve 17 kadın meclise girmeye hak kazanmıştı

06 Şubat 2016 10:38

Suudi Arabistan’da Aralık ayındaki seçimlere ilk kez kadınların katılmasına izin verilirken, erkek milletvekillerinin kadınlarla aynı masada oturmak istememesi üzerine, kadın milletvekilleri meclis salonuna alınmadı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; seçimleri kazanan kadınların yerel mecliste nasıl oturacağı sorun oldu. Cidde’deki yerel yönetime seçilen iki kadın toplantı odasına girmeye kalktıklarında erkekler kadınlarla aynı masada oturmanın haram olduğunu savundu. Birkaç gün sonra bakanlık, kadınların başka bir odada oturup kapalı devre yayınla bağlanmaları yolunda uygulama getirdi. Suudi Arabistan’da 17 kadın aday seçimlerde yerel meclislere girme hakkı kazanmıştı.

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