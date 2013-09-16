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Kültür-Sanat

Suudi Arabistan kadın yönetmenin gizli çektiği filmi Oscar yarışında

Haifaa Al- Mansour’un Wadjda/Vecide adlı filmi En İyi Yabancı Film kategorisinde Suudi Arabistan’ı temsil etmek üzere aday adayı oldu

16 Eylül 2013 10:19

Film çekmenin yasak olduğu Suudi Arabistan'da kadın bir yönetmenin çektiği bir film Oscar yarışına katılacak.

Haifaa Al- Mansour’un Wadjda/Vecide adlı filmi En İyi Yabancı Film kategorisinde Suudi Arabistan’ı temsil etmek üzere aday adayı oldu. Wadjda/Vecide Suudi bir kadın tarafından çekilen ilk film olma özelliğini taşıyor. Haifaa Al- Mansoor, ülkedeki yasak nedeniyle filmi gizli gizli çekmek zorunda kalmıştı.

 

İlk uzun metrajlı film

 

Vecide aynı zamanda çekimleri tamamen Suudi Arabistan’da yapılan ilk uzun metrajlı film. Filme adını veren Vecide, her gün yeşil, güzel bir bisikletin sergilendiği Riyad’daki bir oyuncakçı dükkânının vitrininin önünden geçen 10 yaşındaki küçük bir kız.

Kızların bisiklete binmesi yasak olmasına rağmen, Vecide bisiklet satın almasına yetecek kadar para kazanmasını sağlayacak bir plan yapar. Bu parayı kazanabilmek için tek yol Kuran okuma yarışmasına katılmaktır; ancak rakipleri zorlu olunca onları yenebilmek için başka bir yol bulmak zorunda kalacaktır.

İstanbul Film Festivali dahil, pek uluslararası festivalde gösterilen ve eleştirmenlerden olumlu notlar alan Wadjda, Venedik’in yanı sıra Dubai ve Rotterdam’dan da ödülle dönmüştü.

 

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