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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez sandığa gidiyor

Suudi Arabistan'da 12 Aralık'taki yerel seçimlerde kadınlar hem aday hem de seçmen olarak ilk kez bir seçime katılacak.

30 Kasım 2015 13:04


Suudi Arabistan'da kadınların ilk kez katılacağı belediye seçimleri için seçmen kayıtları ve aday listeleri tamamlandı. 284 belediye meclis üyeliği sandalyesi için 7 bin dolayında aday başvuruda bulundu. Bunlardan 900 kadarını kadınlar oluşturuyor.

Erkek seçmenler kadınların 10 katı

Seçmen kütüğüne kaydı yapılan kadınların sayısı ise 130 bin 600 olarak açıklandı. Erkek seçmenlerin sayısı bunun 10 katı civarında.

Kadınlara seçme-seçilme hakkı tanınmasına rağmen kadınlar ve erkeklerin ortak toplantılar düzenlemesine izin verilmiyor. Lucayın Hatlul ve Nesime El Sadah isimli iki kadının adaylığı iptal edildi.

Otomobil kullanan kadın adaya yasak

Lucayın Hatlul, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a kendi kullandığı aracıyla giriş yaparken gözaltına alınmıştı. Lucayın Hatlul, kadınların otomobil kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da iki ay tutuklu kalmıştı. Hatlul, adaylığına izin verilmemesi karşısında yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Adaylığına gerekçe gösterilmeksizin izin verilmeyen Nesime El Sadah seçim kampanyasına son verdi.

'Kadının yeri evi'

Suudi Arabistanlı kadınlar, erkeklere kıyasla birçok haktan yoksun. Suudi kadınlar, otomobil kullanma yasağını zaman zaman eylemlerle protesto ediyor. Suudi Arabistan, dünyada kadınların otomobil kullanmasını yasaklayan tek ülke. Diğer İslam ülkelerinin aksine her Suudi kadının kendisi için işleri halleden bir vasisi var. Örneğin babası, eşi ya da erkek kardeşi.

Muhafazakârlara göre, kadının yeri evi. Eğer kadınlar erkek kontrolü olmadan etrafta dolaşırsa ahlaksızlığın önünün açılacağını savunuyor. Hatta bir İslam âlimi, direksiyon başında oturmanın yumurtalıklara olumsuz etkisi olduğunu bile iddia etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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