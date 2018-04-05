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Yaşam
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra ilk sinema

Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra sinema yasağı kalkıyor. Suudi Krallığında ilk sinema salonu 18 Nisan'da açılacak.

05 Nisan 2018 16:28

Suudi Arabistan'da yaklaşık 35 yıldır süren sinema yasağı kalkıyor. Suudi Krallığında onlarca yıl aradan sonra ilk sinema salonu 18 Nisan'da açılacak. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'na bağlı Uluslararası İletişim Merkezi (CIC) ilk salonun başkent Riyad'da hizmete gireceğini bildirdi. Kadınların da sinemaya gitme hakkı olacak.

Sinema salonunun çalıştırma ruhsatı ise ABD'li sinema zinciri AMC firmasına verildi. ACM gelecek beş yıl içerisinde Suudi Arabistan'ın 15 kentinde toplam 40 sinema salonu açmayı planlıyor. CIC de Suudi Krallığının 2030 yılına kadar yaklaşık 350 sinema salonu açmayı planladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da sinemalar 1980'li yılların başında Krallığın muhafazakar politikaları sonucu yasaklanmıştı. Muhafazakar Suudiler, her türlü eğlenceyi günah olarak görüyor.

Kadınlar bu yaz araba kullanabilecek

Ülkede yeniden sinema açılması, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "2030 Vizyonu" adlı ekonomik reform hedeflerinin bir parçası. Nüfusun çoğunluğunun İslam'ın katı bir yorumu olan Vahabi inancına bağlı olduğu Suudi Arabistan bu hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için de adımlar atıyor. Bu kapsamda Suudi kadınlar, Haziran ayından itibaren araba kullanma hakkına da sahip olacaklar.

Kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da kadınlar ülke tarihinde ilk kez Aralık ayında stadyumda futbol maçı izleyebilmişti. Veliaht Prens Bin Selman bir süre önce de Suudi kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.

dpa/AFP, BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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