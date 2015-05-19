Suudi Arabistan Yemen'de hava saldırılarına tekrar başladı

Yemen'de beş günlük ateşkesin sona ermesi ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları tekrar başladı.

Birleşmiş Milletler'in bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için ateşkesin uzatılması yolundaki çağrılarına rağmen, uçakların gece boyunca güneydeki liman kenti Aden'de isyancı Şii Husilerin mevzilerini bombardımana tuttuğu bildiriliyor.

Yemen'deki krizi sona erdirmek için Suudi Arabistan'la görüşmeler sürüyor. Ancak sürgündeki Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeye dönmesini reddeden isyancılar görüşmeleri boykot ediyor.

Hadi, Mart ayının sonunda isyancılarla, eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e sadık güçlerin, o dönemde sığındığı Aden'e doğru ilerlemesi üzerine ülkeden kaçmıştı.

Birleşmiş Milletler'in yeni Yemen temsilcisi İsmail Ould Şeyh Ahmed, ülkedeki çeşitli fraksiyonlar arasında barışı sağlamak için Pazar günü Suudi Arabistan'da görüşmeler başlattı.

Şeyh Ahmed, taraflardan ateşkesi en az beş gün daha uzatmalarını istedi ve havaalanları, merkezi yerler ve ulaşım altyapısını etkileyebilecek saldırılardan kaçınmalarını talep etti.

Ancak bu çağrıya rağmen, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün gece yerel saatle 23.00'te tekrar Aden'de isyancıların elindeki başkanlık sarayı ile havaalanını bombaladıkları bildirildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin, Reuters ajansına yaptığı açıklamada ateşkesin bozulmasından Husileri sorumlu tutarak "onlar saldırmaya başlarsa, biz de saldıracağımızı söylemiştik" dedi.

Yasin, yardımların yerine ulaştırılabilmesi için hava saldırılarında başkent Sana'daki havaalanının batıdaki Hudayda limanının hedef alınmayacağını belirtti.

Sana'daki Unicef temsilcisi Julien Harnesi ise insani yardımların düzenli olarak yiyecek ve yakıt alamayan 26 milyon kişinin ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğini ifade ederek "şimdiye kadar yüzlerce yetişkin ve çocuk öldü, zamanında yardım götürebilseydk çoğu kurtarılabilirdi" diye konuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerin Yemen'e müdahalesi 26 Mart'tan itibaren sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in elindeki verilere göre, o zamandan bu yana hava saldırılarında ve çatışmalarda 1800'den fazla kişi öldü, 545 bini aşkın kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.