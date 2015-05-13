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Dünya

İran'dan Yemen uyarısı: Soğukkanlılığımızın da bir sınırı var

'Yemen’e yardım engellenirse bölgede yangın çıkar'

13 Mayıs 2015 15:36

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, Yemen’e gönderilen yardım gemilerinin engellenmesi durumunda bölgede kontrolü zor bir yangının çıkacağı uyarısında bulundu.

Mesud Cezayiri, İran’ın Yemen’e gönderdiği yardım gemilerinin Suudi Arabistan tarafından engellenmesi durumunda ülkesinin ‘soğukkanlı’ olmayacağını ifade etti. İran’ın Arapça devlet televizyonu El Alem’de katıldığı bir programda konuşan Cezayiri, “Açıkça söylüyorum İran’ın soğukkanlılığının da bir sınırı var” dedi.

İranlı general, “İran’ın bölge ülkelerine gönderdiği yardım konusunda Suudi Arabistan, ABD ve bazı diğer ülkeler bundan fazla alıkoymalarda bulunurlarsa bölgede onların kontrol etmekte zorlanacağı bir yangın çıkar” açıklamasını yaptı. Cezayiri, Suudi Arabistan’ın Yemen’de ABD, Siyonizm ve bazı egemen Avrupa ülkelerinin vekalet savaşını yürüttüğünü ileri sürdü.

Suriye’de devam eden iç savaşa da değinen Tuğgeneral Cezayiri, “Suriye meselesinde sadece bir Arap koalisyonuyla karşı karşıya değiliz. Arap gericiliğinin yanında diğer bölge ülkeleri de yoğun bir şekilde orada bulunuyor. Kimse Suriye milleti ve devletine karşı Türkiye’nin üstlendiği rolü unutmayacak” diye konuştu.

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