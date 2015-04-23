Suudi Arabistan, Yemen operasyonlarına yeniden başladı

Yemen'deki Husilere yönelik operasyonların sona erdiğinin açıklanmasından sadece 48 saat sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları, gece boyunca bölgeyi tekrar havadan vurdu.
AFP'nin 'son dakika' geçtiği ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, hava saldırılarının başkent Sana, ülkenin üçüncü büyük kenti Taiz ve Yarim kasabasındaki Husi hedeflerine yoğunlaştığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun 26 Mart’ta Şii Husilere karşı başlattığı Kararlılık Fırtınası adlı operasyonun önceki gün sona erdiği açıklanmıştı.
Koalisyon Sözcüsü Ahmed Asiri, bir ay boyunca koalisyon uçaklarının Yemen’e 2 bin 145 hava saldırısı düzenlediğini belirtirken, operasyonların Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin isteğiyle sonlandırıldığını duyurmuştu.